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Регион
Опубликовано 6 мая 2020, 01:43
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Латвийский министр назвал страну "донором денег" в СССР

Любопытно, но, по подсчётам местных властей, прибалтийские республики регулярно отдавали около половины своего бюджета в общий.

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что во времена СССР республика была "донором денег" в бюджет Союза. Об этом сообщает TVNET.

По его словам, во времена нахождения Латвии в составе СССР она отдавала 48% своего бюджета в казну всей страны. Похожие ситуации были и с другими прибалтийскими республиками.

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Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР, — заявил Борданс.

Любопытно, но в Латвии продолжает работать комиссия по подсчёту ущерба от "советской оккупации". Сообщается, что с прошлого по настоящий год на её работу было выделено почти 36 тысяч евро. Специалисты планируют изучить расходы Латвийской ССР в период с 1946 по 1960 год.

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Фото © Pixabay

Артур Белкин
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