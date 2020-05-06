Латвийский министр назвал страну "донором денег" в СССР

Любопытно, но, по подсчётам местных властей, прибалтийские республики регулярно отдавали около половины своего бюджета в общий.

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что во времена СССР республика была "донором денег" в бюджет Союза. Об этом сообщает TVNET.

По его словам, во времена нахождения Латвии в составе СССР она отдавала 48% своего бюджета в казну всей страны. Похожие ситуации были и с другими прибалтийскими республиками.

— Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР, — заявил Борданс.