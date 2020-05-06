Латвийский министр назвал страну "донором денег" в СССР
Любопытно, но, по подсчётам местных властей, прибалтийские республики регулярно отдавали около половины своего бюджета в общий.
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что во времена СССР республика была "донором денег" в бюджет Союза. Об этом сообщает TVNET.
По его словам, во времена нахождения Латвии в составе СССР она отдавала 48% своего бюджета в казну всей страны. Похожие ситуации были и с другими прибалтийскими республиками.
— Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР, — заявил Борданс.
Любопытно, но в Латвии продолжает работать комиссия по подсчёту ущерба от "советской оккупации". Сообщается, что с прошлого по настоящий год на её работу было выделено почти 36 тысяч евро. Специалисты планируют изучить расходы Латвийской ССР в период с 1946 по 1960 год.
Фото © Pixabay