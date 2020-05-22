Полиция Забайкалья взяла штурмом квартиру блогера, призывавшего к нарушению самоизоляции

Видео © УМВД РФ по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае сотрудниками полиции был задержан местный блогер под псевдонимом Лёха Кочегар, которого подозревают в призывах к общественным беспорядкам, насилию в отношении представителей власти и нарушению самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

– В апреле 2020 года житель Читы под сетевым псевдонимом разместил на своем канале, доступном широкому кругу лиц, видеозапись, содержащую призывы к массовым беспорядкам, сопряженным с угрозой применения насилия в отношении представителей власти, – говорится в сообщении СУСК РФ по Забайкальскому краю.

В доме у 42-летнего блогера был проведён обыск, изъяты ноутбук, жёсткие диски, флеш-носители, а также веб- и видеокамеры, а сам он был доставлен к следователю. Против мужчины возбуждено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам, ему грозит до двух лет лишения свободы. Как передаёт "МК", личность задержанного подтвердил источник в правоохранительных органах.