Более 75% не могут удержаться от похода к холодильнику в период самоизоляции

Три четверти российских граждан не способны себя сдерживать в желании перекусить во время режима изоляции, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции. Такие данные указаны в опросе общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни "Стройная Россия", передаёт РИА "Новости".

Согласно его результатам, у 51,7% респондентов количество перекусов увеличилось, а у 7,3% — уменьшилось. Ещё у 41% опрошенных это число не изменилось.

В качестве перекусов чаще всего выступает чай или кофе (64,9%) и бутерброды (32,0%). Примерно 26,6% перекусывает кондитерскими изделиями, а 25,4% предпочитает молочные продукты. Мучные изделия в качестве быстрого перекуса используют 17,7% опрошенных, а различные снеки — 11,8%.

В период самоизоляции сложно себя контролировать в приёме пищи 76,8% респондентов, у 23,2% нет желания в постоянных перекусах.