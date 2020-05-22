Более 75% не могут удержаться от похода к холодильнику в период самоизоляции

Три четверти российских граждан не способны себя сдерживать в желании перекусить во время режима изоляции, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции. Такие данные указаны в опросе общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни "Стройная Россия", передаёт РИА "Новости".
Согласно его результатам, у 51,7% респондентов количество перекусов увеличилось, а у 7,3% — уменьшилось. Ещё у 41% опрошенных это число не изменилось.
В качестве перекусов чаще всего выступает чай или кофе (64,9%) и бутерброды (32,0%). Примерно 26,6% перекусывает кондитерскими изделиями, а 25,4% предпочитает молочные продукты. Мучные изделия в качестве быстрого перекуса используют 17,7% опрошенных, а различные снеки — 11,8%.
В период самоизоляции сложно себя контролировать в приёме пищи 76,8% респондентов, у 23,2% нет желания в постоянных перекусах.
Кроме того, по данным опроса, в последний месяц каждый день или два-три раза в неделю 80,4% людей едят свежие овощи и фрукты, зерновые или злаковые продукты (78,7%), молочные продукты (78,6%), мучные и кондитерские изделия (75,6%), свежее мясо и мясные продукты (69,1%). Все остальные виды продуктов респонденты употребляют один раз в неделю и реже. Хотя бы один раз в неделю большинство опрошенных употребляют рыбу и морепродукты, полуфабрикаты, жареную, копченую и острую еду.