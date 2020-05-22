В Приморском нацпарке "Земля леопарда" поймали браконьера с винтовкой образца 1891 года

На территории приморского национального парка "Земля леопарда" был задержан браконьер, который пришёл на охоту с легендарной российско-советской винтовкой Мосина, первые образцы которой поступили на вооружение ещё Русской императорской армии в 1891 году. Об этом сообщила пресс-служба организации.

– У браконьера изъято редкое и необычное оружие: самостоятельно модифицированная винтовка Мосина с, предположительно, пулеметным дальнобойным стволом и оптическим прицелом, – говорится в сообщении.

Отмечается, что о браконьерской точке сотрудникам парка было известно заранее, поэтому за нарушителем велось наблюдение с самого момента его появления. Как только инспекторы убедились в намерениях мужчины, его задержали. Он не стал оказывать сопротивления и признался, для чего именно пришёл в нацпарк.

Помимо оружия и патронов к нему у задержанного был обнаружен охотничий нож, точильный брусок, топор, ручная пила и несколько пустых мешков. В настоящий момент против мужчины было возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, ему грозит до двух лет лишения свободы. Установлено, что ранее он уже привлекался к ответственности за браконьерство.