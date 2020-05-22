В кабмин направлен законопроект о льготах на ЖКХ для ветеранов вооружённых сил

Депутаты Госдумы направили в Правительство РФ законопроект о восстановлении положенных льгот на жилищно-коммунальные услуги всем ветеранам вооружённых сил, которые служили в странах, на территории которых велись боевые действия. Об этом рассказала автор данной инициативы, член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова, передаёт РИА "Новости".

По её словам, законопроект поддержали все партии, а также Минстрой России, Минтруд и Минприроды РФ.

Кроме того, Павлова добавила, что в дальнейшем планируется продолжать работать по расширению перечня льгот для ветеранов боевых действий, так как наблюдается дисбаланс объёма льгот по сравнению с другими категориями.

— По действующему законодательству ветеранам боевых действий предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%. Компенсации коммунальных услуг данной нормой не предусмотрено. И в связи с этими изменениями объём компенсации указанной категории ветеранов боевых действий фактически уменьшился. Считаем, что все причитающиеся компенсации должны быть доведены до ветеранов, — подчеркнула депутат.