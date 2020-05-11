Минстрой предложил снизить долю расходов на оплату ЖКХ по всей стране

Минстрой РФ предложил снизить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ во всех регионах страны до 15% дохода семьи. Об этом сообщают "Известия".
Отмечается, что подобная мера ведомства позволит существенно увеличить число людей, которые будут иметь право на субсидии по оплате услуг.
— Минстрой предлагает рекомендовать субъектам РФ установить региональный стандарт, не превышающий федеральный, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ряде регионов такой показатель составляет 22%, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге — 7%. При этом глава Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская подчеркнула, что в стране немало людей, которые переживают тяжёлое финансовое положение и 21% своих доходов отдают на оплату ЖКУ.
В свою очередь, член думского комитета Илья Осипов заявил, что мера может положительно сказаться на всей сфере ЖКХ, так как от своевременной оплаты зависит качество оказываемых услуг.
При этом заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький добавил, что для подобной меры региональным бюджетам необходима помощь федеральных властей, так как из-за кризиса они не смогут самостоятельно с этим справиться.