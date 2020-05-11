Минстрой предложил снизить долю расходов на оплату ЖКХ по всей стране

Минстрой РФ предложил снизить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ во всех регионах страны до 15% дохода семьи. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что подобная мера ведомства позволит существенно увеличить число людей, которые будут иметь право на субсидии по оплате услуг.

— Минстрой предлагает рекомендовать субъектам РФ установить региональный стандарт, не превышающий федеральный, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряде регионов такой показатель составляет 22%, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге — 7%. При этом глава Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская подчеркнула, что в стране немало людей, которые переживают тяжёлое финансовое положение и 21% своих доходов отдают на оплату ЖКУ.

В свою очередь, член думского комитета Илья Осипов заявил, что мера может положительно сказаться на всей сфере ЖКХ, так как от своевременной оплаты зависит качество оказываемых услуг.