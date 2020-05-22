В "Инвитро" рассказали, у какого процента россиян уже нашли антитела к коронавирусу

У 14% россиян, прошедших тестирование в "Инвитро", имеются специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

За четыре дня тестирование на антитела прошло более 40 000 человек. Свыше 47% сдали анализ в Москве и Подмосковье, в Центральном федеральном округе — 7,9%, в Поволжье — 9,5%, в Северо-Западном федеральном округе — 14,6%, в Сибири — 8,6%.

— Наличие специфических антител — иммуноглобулинов G (IgG) — в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие данный вирус при повторной встрече с ним, — рассказали в компании.