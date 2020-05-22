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Попова рассказала, какие требования нужно будет соблюдать даже после снятия ограничений по CoViD-19

Глава Роспотребнадзора отметила, что предлагаемые правила вполне реализуемы.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что после снятия ограничений, введённых в связи с коронавирусом, нужно будет продолжать соблюдать определённые требования.

Режим определённых требований, уже не ограничений, а требований, необходимо будет соблюдать — это и социальная дистанция, и новые правила по дезинфекции, и новые требования к организации общественных пространств, — сказала она в интервью РИА "Новости".

Попова отметила, что ещё многое предстоит осознать и прописать в правилах поведения. По словам главы Роспотребнадзора, предлагаемые требования вполне можно реализовать и соблюдать так, чтобы не страдало качество жизни.

Ранее Попова заявила, что коронавирус нельзя сравнивать с гриппом, а также рассказала, кому поставят прививку от CoViD-19 в первую очередь.

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