Пик продаж антидепрессантов в России пришёлся на начало пандемии CoViD-19

Основной пик продаж антидепрессантов и успокоительных в России пришёлся на март, когда страны начали активно устанавливать ограничения в связи с коронавирусом, в том числе закрывать границы и замораживать целые сегменты бизнеса. Об этом сообщает News.ru, специалисты которого провели анализ на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключённых к системе "Такском".

В апреле 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года средняя стоимость антидепрессантов увеличилась на 14%, до 788 рублей, а успокоительных, наоборот, упала на 5% и составила 98 рублей. При этом продажи снизились в обоих случаях — на 13% и 7% соответственно.

В марте же средняя цена на антидепрессанты была на уровне 753 рублей, что на 10% больше, чем в первый месяц весны 2019 года. При этом продажи увеличились на 19%. Спрос на успокоительные также вырос — на 9% по сравнению с мартом прошлого года, а средняя стоимость составила 109 рублей (увеличение на 4%).

Издание отмечает, что в феврале текущего года средняя стоимость и спрос на эти медицинские препараты также были выше, чем в аналогичный период 2019 года.