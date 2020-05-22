Консульство: Среди пассажиров разбившегося в Пакистане самолёта россиян не было

По предварительным данным, на борту самолёта Пакистанских международных авиалиний, который потерпел крушение неподалёку от города Карачи, россиян не было. Об этом Лайфу сообщили в Генеральном консульстве РФ в Карачи.

Также в дипмиссии отметили, что на борту авиалайнера находилось примерно 90 человек.

Напомним, сегодня самолёт Пакистанских авиалиний упал на жилой район в Карачи. Информации о пострадавших и жертвах пока нет. Лайф публиковал видео с места происшествия. СМИ со ссылкой на авиакомпанию сообщают, что на борту находилось 107 человек.