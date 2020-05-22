На борту разбившегося в Пакистане самолёта было 107 человек

Footage from crash site in #Karachi #PIA pic.twitter.com/JgaBzTjqLe— Muhammad Saad Abbasi (@saadabbasi415) May 22, 2020
На борту самолёта Пакистанских международных авиалиний, который потерпел крушение неподалёку от города Карачи, расположенного в южной провинции Синд, было 107 человек. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителей авиакомпании.
— Самолёт № PK 8303 с 99 пассажирами и восемью членами экипажа разбился, — сказал представитель национального перевозчика.
Как отмечает издание, разбившийся лайнер — это Airbus A320, вылетевший из второго по величине города в стране — Лахора.
При этом есть опасения полагать, что жертвами авиакатастрофы станет больше людей, поскольку воздушное судно потерпело крушение на окраине города и упало на дома жилого района Model Colony.
Представитель Вооружённых сил Пакистана прокомментировал происшествие в социальной сети Twitter и отметил, что ведомство задействовало вертолёты для участия в поисках выживших. При этом он уточнил, что к настоящему моменту летательные аппараты вместе со спасателями уже прибыли на место инцидента и приступили к работе.
Ранее Лайф сообщал, что сегодня самолёт Пакистанских авиалиний упал на жилой район в Карачи. Информации о пострадавших и жертвах пока нет.