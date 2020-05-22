На борту разбившегося в Пакистане самолёта было 107 человек

На борту самолёта Пакистанских международных авиалиний, который потерпел крушение неподалёку от города Карачи, расположенного в южной провинции Синд, было 107 человек. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителей авиакомпании.

— Самолёт № PK 8303 с 99 пассажирами и восемью членами экипажа разбился, — сказал представитель национального перевозчика.

Как отмечает издание, разбившийся лайнер — это Airbus A320, вылетевший из второго по величине города в стране — Лахора.

При этом есть опасения полагать, что жертвами авиакатастрофы станет больше людей, поскольку воздушное судно потерпело крушение на окраине города и упало на дома жилого района Model Colony.

Представитель Вооружённых сил Пакистана прокомментировал происшествие в социальной сети Twitter и отметил, что ведомство задействовало вертолёты для участия в поисках выживших. При этом он уточнил, что к настоящему моменту летательные аппараты вместе со спасателями уже прибыли на место инцидента и приступили к работе.