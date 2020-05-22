Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и предпринимателей

Также малому и среднему бизнесу разрешат досрочно расторгать аренду без штрафов.

Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтении закон о предоставлении мер налоговой поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в условиях пандемии CoViD-19, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Закон освобождает от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении и устранении последствий коронавируса, в том числе медикам и соцработникам. А для самозанятых граждан обеспечивается возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года.

Для ИП, работающих в наиболее пострадавших отраслях экономики и не являющихся работодателями, суммы страховых взносов за 2020 год уменьшаются на величину одного минимального размера оплаты труда — до 20 318 рублей.

Госдума также приняла закон, одна из норм которого разрешает малому и среднему бизнесу из пострадавших от CoViD-19 отраслей в 2020 году досрочно расторгать аренду без возмещения убытков. Такое право будет возникать только после отказа арендодателей от снижения платы.