Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и предпринимателей
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Также малому и среднему бизнесу разрешат досрочно расторгать аренду без штрафов.
Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтении закон о предоставлении мер налоговой поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в условиях пандемии CoViD-19, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Закон освобождает от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении и устранении последствий коронавируса, в том числе медикам и соцработникам. А для самозанятых граждан обеспечивается возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года.
Для ИП, работающих в наиболее пострадавших отраслях экономики и не являющихся работодателями, суммы страховых взносов за 2020 год уменьшаются на величину одного минимального размера оплаты труда — до 20 318 рублей.
Госдума также приняла закон, одна из норм которого разрешает малому и среднему бизнесу из пострадавших от CoViD-19 отраслей в 2020 году досрочно расторгать аренду без возмещения убытков. Такое право будет возникать только после отказа арендодателей от снижения платы.
Напомним, ранее Госдума приняла закон, который увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. С 1 июня выплата составит 6752 рубля. Таким образом, пособие было увеличено в два раза.