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Регион
Опубликовано 22 мая 2020, 12:36
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Госдума увеличила минимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

О необходимости пересмотреть размер данной выплаты в ходе совещания 11 мая заявил президент Владимир Путин.

Госдума приняла закон, который увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. С 1 июня выплата составит 6752 рубля. Таким образом, пособие было увеличено в два раза.

Отметим, что данная индексация была предусмотрена законопроектом о неотложных мерах, "направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий коронавируса". Однако выплаты будут осуществляться не только тем россиянам, кто потерял работу из-за кризиса или эпидемии, а повсеместно.

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Напомним, что о необходимости увеличения данного пособия в ходе совещания 11 мая заявил президент Владимир Путин. Он обратил внимание на то, что такие выплаты положены неработающим гражданам, в том числе студентам, и, как правило, это молодые родители, молодые мамы. По словам президента, государству важно их поддержать.

А во время телеобращения 11 мая российский лидер объявил о том, что с 1 июня семьи с детьми в возрасте от трёх до 16 лет также смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Кроме того, ежемесячная выплата положена семьям, у которых среднедушевой доход за 12 месяцев меньше двух региональных прожиточных минимумов. Точная сумма выплаты зависит от региона.

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Марина Калегина
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