Госдума увеличила минимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет

О необходимости пересмотреть размер данной выплаты в ходе совещания 11 мая заявил президент Владимир Путин.

Госдума приняла закон, который увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. С 1 июня выплата составит 6752 рубля. Таким образом, пособие было увеличено в два раза.

Отметим, что данная индексация была предусмотрена законопроектом о неотложных мерах, "направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий коронавируса". Однако выплаты будут осуществляться не только тем россиянам, кто потерял работу из-за кризиса или эпидемии, а повсеместно.

Напомним, что о необходимости увеличения данного пособия в ходе совещания 11 мая заявил президент Владимир Путин. Он обратил внимание на то, что такие выплаты положены неработающим гражданам, в том числе студентам, и, как правило, это молодые родители, молодые мамы. По словам президента, государству важно их поддержать.