Лайф проверил, как работают супермаркеты Москвы и Петербурга в пандемию — видео

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Лайф обошёл самые популярные супермаркеты Москвы и Санкт-Петербурга и выяснил, в каких из них санитарные требования соблюдают строго, а в каких к вопросам безопасности подходят больше формально.

В частности, соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции было изучено в магазинах торговых сетей "ВкусВилл", "Перекрёсток", "Пятёрочка", "Дикси" и "Магнит", расположенных как в Москве, так и в Северной столице.

Выяснилось, что московские супермаркеты "Магнит" и "Пятёрочка" допускают посетителей без масок и перчаток, покупателям без средств индивидуальной защиты на руках также разрешают зайти в магазины "Дикси" и "Перекрёсток". Таким образом, лишь в столичном "ВкусВилле" тщательно соблюдают это санитарное требование.

Впрочем, все супермаркеты не без греха. Ограничений по количеству посетителей нет ни в одном продуктовом из исследованных в Москве. При этом в Петербурге среди положительно отличившихся по данному показателю магазинов — "ВкусВилл".

Однако в Северной столице есть более насущная проблема: без перчаток и масок можно попасть практически в любой супермаркет. Лишь в петербургском "Дикси" внимательно следят за тем, чтобы покупатели и сотрудники не ходили с голыми руками.