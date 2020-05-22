Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшим военным ответом в настоящее время является высокоточное ракетное оружие, развитием производства которого страна занимается. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".





— Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом... Мы миролюбивая страна. К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Поэтому мы создаём соответствующие ракетные производства, — отметил Лукашенко.

Он также добавил, что разработка вооружения и поддержание обороноспособности страны обходится очень дорого. По словам президента Белоруссии, "денег лишних нет, но тратиться приходится".