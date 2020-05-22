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Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство

Он отметил, что "денег лишних нет, но тратиться приходится".

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Фото © ТАСС / Максим Гучек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшим военным ответом в настоящее время является высокоточное ракетное оружие, развитием производства которого страна занимается. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом... Мы миролюбивая страна. К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Поэтому мы создаём соответствующие ракетные производства, — отметил Лукашенко.

Он также добавил, что разработка вооружения и поддержание обороноспособности страны обходится очень дорого. По словам президента Белоруссии, "денег лишних нет, но тратиться приходится".

Ранее Лайф сообщал, что Александр Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии в шестой раз. Сами выборы назначены на 9 августа. Пока о своём желании участвовать в них заявили 17 человек.

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