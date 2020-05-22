Диетолог рассказала, сколько абрикосов нужно есть в день для укрепления иммунитета

Употребление абрикосов способствует укреплению иммунитета благодаря витаминному составу фрукта, однако злоупотреблять им не стоит, рассказала агентству "Москва" главный внештатный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

— Яркая золотисто-оранжевая окраска плода не только радует глаз, но и говорит о высоком содержании бета-каротина, провитамина А. Витамин А не синтезируется в организме человека, а поступает из пищи, — сообщила она.

Диетолог отметила, что бета-каротин способствует укреплению иммунитета и снижает риск инфекционных заболеваний, а также смягчает действие вредных факторов окружающей среды. Кроме того, в абрикосах содержатся и другие витамины и минеральные вещества, необходимые организму человека: С, Е, В1, В, калий, магний, кальций, фосфор, железо и йод.

Однако врач добавила, что не стоит употреблять более 300 граммов абрикосов в день, так как это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом за счёт процессов брожения, а также развитию аллергии. Стародубова предостерегла и от употребления ядер абрикосовых косточек, в которых содержится амигдалин, способный вызвать отравление вплоть до летального исхода.