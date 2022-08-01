С миндалём, апельсином, без косточек: 7 лучших рецептов абрикосового варенья на зиму

Какое блюдо русской кухни любят практически все без исключения дети и взрослые? Правильно, сырники. Лайф рассказывал, как приготовить вкусные и пышные сырники по привычным и ресторанным рецептам. А теперь мы решили поделиться с вами необычными и классическими рецептами абрикосового варенья, с которым эти самые сырники можно подавать на стол.

Рецепты варенья из абрикосов

Абрикосовое варенье дольками

Как сделать варенье из половинок абрикосов без косточек, Лайфу рассказала ставропольская домохозяйка Наталья Боглаева. Для приготовления абрикосового варенья по этому рецепту понадобятся: крупные абрикосы с хорошо отделяющейся косточкой — 1 кг;

сахар — 1 кг;

вода — 1,5 стакана.

Абрикосы промойте, просушите, по бороздке разрежьте на половинки, косточки удалите. Сахар насыпьте в кастрюлю, залейте водой и поставьте на средний огонь. Дождитесь, пока сироп станет золотисто-прозрачным, а затем в кипящую массу опустите подготовленные плоды. Доведите абрикосы до кипения, варите 2–3 минуты, а затем снимите с плиты и отставьте на ночь в холодное место. Если хотите, чтобы получилось варенье из абрикосов с ядрышками, для аромата по желанию бросьте в абрикосово-сахарную смесь 4 ядра косточек. На следующий день варите варенье до готовности.

Рецепт абрикосового варенья на зиму

Выдержите абрикосы в известковой воде час, чтобы плоды не разварились. По этому болгарскому рецепту варенье из абрикосов делается в один заход, то есть все манипуляции быстрые и простые. Фото © Freepik / valeria_aksakova

Варенье из абрикосов можно сварить по-болгарски, выдержав плоды в известковой воде. Подготовьте следующие ингредиенты: абрикосы мягкие недозревшие — 1 кг;

сахар — 1 кг;

вода очищенная — 3 литра;

известь — 250 граммов;

вода кипячёная — 1 стакан.

Чтобы приготовить абрикосовое варенье по болгарскому рецепту, для начала сделайте из обычной воды известковую. Всё очень просто: в трёх литрах воды растворите 250 граммов извести, дайте постоять. Отстоявшуюся воду аккуратно перелейте в другую ёмкость. Затем промойте абрикосы — плоды должны быть недозревшие, но уже мягкие, — и просушите. Возьмите заострённые деревянные палочки и наколите каждый абрикос в нескольких местах. Чтобы плоды не разварились, поместите их на час в известковую воду, а потом промойте и положите в кипящий сахарный сироп. Варить абрикосы по такому рецепту следует в один заход. Фасуйте по баночкам, когда варенье уже остынет.

Рецепт варенья из абрикосов без косточек

Предлагаем приготовить абрикосовое варенье без косточек по этому рецепту — с добавлением апельсинов. Вам понадобятся: абрикосы — 1,5 кг (вес без косточек);

большой апельсин (без косточек, с цедрой) — 1 штука;

сахар — 450 граммов.

Абрикосы и апельсин промойте, просушите. Поделите абрикосы на половинки, а апельсин нарежьте крупно прямо с цедрой. Измельчайте фрукты блендером на высокой скорости 20 секунд. Переложите массу в кастрюлю, варите на сильном огне 3 минуты. Затем варенье из абрикосов без косточек разложите по стерилизованным баночкам и закрутите их крышками. Оставьте до зимы.

Конфитюр из абрикосов

Для приготовления конфитюра из абрикосов в домашних условиях понадобятся: абрикосы — 1 кг;

сахар — 2 кг;

вода — 1,5 стакана.

На медленном огне варите сахарный сироп, пока смесь не станет золотисто-прозрачной и не растворятся все кристаллики. Профильтруйте сироп, охладите. Абрикосы вымойте, а затем опустите на 2–3 минуты в кипящую воду. После снимите с плодов кожицу, разрежьте пополам, удалите косточки. Переложите абрикосы в холодный сахарный сироп и поставьте кастрюлю на слабый огонь. Не забывайте снимать пенку, которая появляется на поверхности. Как только конфитюр закипит, уберите с огня и поставьте в холодное место на 12 часов. Потом вновь доведите абрикосовый конфитюр до кипения на слабом огне, дайте остыть. Такую манипуляцию проделайте 2–3 раза до готовности массы (в готовом конфитюре плоды абрикосов не всплывают). Расфасуйте по банкам в горячем виде. Употреблять конфитюр можно сразу после охлаждения.

Рецепт джема из абрикосов

Готовить джем из абрикосов по этому словацкому рецепту одно удовольствие: нужны лишь зрелые плоды без косточек да сахар. Три четверти абрикосов пропустите через мясорубку, а оставшиеся 250 граммов нарежьте на кусочки. Фото © Pixabay / RitaE

Для того чтобы сделать джем из абрикосов по-словацки, нужны всего два ингредиента: зрелые абрикосы — 1 кг;

сахар — 900 граммов.

Абрикосы промойте под проточной водой, просушите, разрежьте на половинки, косточки удалите. 750 граммов абрикосов пропустите через мясорубку, переложите в кастрюлю и варите на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Затем добавьте в абрикосовую массу сахар и дождитесь, пока он полностью не растворится. 250 граммов абрикосов нарежьте кусочками, добавьте в кипящую массу и варите до готовности. Расфасуйте чуть охлаждённый абрикосовый джем в тару и закатайте до зимы.

Классический рецепт абрикосового варенья

Чтобы сварить варенье из абрикосов по классическому рецепту, нужны только сами плоды и сахар. На 2 кг абрикосов возьмите 1,1 кг сахара. Абрикосы хорошо промойте, косточки удалите. Переложите половинки плодов в кастрюлю и засыпьте сахаром, чтобы абрикосы дали сок. Через пару часов на среднем огне доведите абрикосы до кипения, с момента закипания варите 5 минут. Не забывайте убирать пенку лопаточкой. Далее дайте варенью полностью остыть, а потом выньте все абрикосы. Сахарно-абрикосовый сироп уварите на сильном огне (примерно 10 минут), следите, чтобы смесь не подгорела. Затем добавьте абрикосы в уваренный сироп, дайте закипеть, потом варите 3 минуты, снимая пену. Чтобы плоды не превратились в кашу, не перемешивайте их в кастрюле.

Абрикосовое варенье с миндалём

Варенье из абрикосов с орешками по этому рецепту получается очень ароматным. Его можно готовить небольшими порциями на раз, если варите не на зиму, а чтобы съесть сразу. Ингредиенты: сладкие абрикосы — 1 кг (без косточек);

сахар — 500 граммов;

вода — 1 стакан;

миндаль поджаренный — 100 граммов.

Абрикосы вымойте и просушите, порежьте так, как вам нравится. На медленном огне сварите сахарный сироп, его нужно довести до кипения. Абрикосы переложите в сковородку с высоким бортом и залейте сиропом — если варить таким способом, варенье быстрее густеет, поскольку быстрее выпаривается лишняя жидкость. В готовое абрикосовое варенье добавьте миндаль.