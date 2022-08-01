У Багамов нашли сокровища с затонувшего 300 лет назад галеона

Багамские и американские морские археологи и дайверы нашли в 70 км к северу от побережья Багамских островов затонувший в XVII веке испанский галеон с предметами роскоши.

Предметы роскоши, найденные на затонувшем 300 лет назад галеоне. Фото © The Guardian \ Brendan Chavez

Место крушения корабля "Нуэстра-Сеньора-да-лас-Маравильяс" было известно ранее, к нему отправлялись несколько экспедиций. Однако с 1656 года, когда галеон из-за навигационной ошибки врезался в риф и затонул, штормы разрушили большую его часть. Некоторые фрагменты корабля оказалась покрыты толстым слоем песка, пишет The Guardian.

Предметы роскоши, найденные на затонувшем 300 лет назад галеоне. Фото © The Guardian \ Brendan Chavez

Среди находок инкрустированные драгоценными камнями подвески и золотые цепочки, которые обычно носили богатые аристократы. Также обнаружены изделия из изумрудов, предположительно, добытых в Колумбии.

Правительство Содружества Багамских Островов намерено выставить находки в новом музее, который откроется 8 августа. В соответствии с законодательством страны всё найденное в территориальных водах является её собственностью.