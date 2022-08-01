НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 июля, 22:47

Пёс наркодилеров в Бразилии добровольно сдался полиции

<p>Пёс "сдался" полиции вместе с хозяевами. Фото © YouTube-канал /<a href="https://www.youtube.com/watch?v=zoyIvT6CeaI" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Portal Uai</a></p>

Пёс "сдался" полиции вместе с хозяевами. Фото © YouTube-канал / Portal Uai

Полиция Сан-Паулу пресекла трафик крупной партии наркотиков. Подозреваемых задержали с тонной марихуаны при разгрузке грузовика. Когда полицейские положили злоумышленников на пол, к ним вдруг присоединился и их пёс.

На кадрах, опубликованных ютуб-каналом Portal Uai, видно, что большая собака, не проявив никакой агрессии в адрес полицейских, просто подошла и смиренно легла на пол за компанию с повязанными хозяевами.

Как сообщает Istoe, в пресс-службе ведомства сообщили, что арестовывать ротвейлера не стали. Обещали вернуться и проверить состояние этого животного и двух других находившихся в доме собак.

Опровергнуты мифы об особенностях крупных пород собак

Опровергнуты мифы об особенностях крупных пород собак

Как рассказывал Лайф, недавно учёные опровергли связь между характером собаки и её породой. В ходе исследования были проанализированы данные более двух тысяч животных и свыше 200 тысяч ответов владельцев питомцев.

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров