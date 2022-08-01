Пёс наркодилеров в Бразилии добровольно сдался полиции
Пёс "сдался" полиции вместе с хозяевами. Фото © YouTube-канал / Portal Uai
Полиция Сан-Паулу пресекла трафик крупной партии наркотиков. Подозреваемых задержали с тонной марихуаны при разгрузке грузовика. Когда полицейские положили злоумышленников на пол, к ним вдруг присоединился и их пёс.
На кадрах, опубликованных ютуб-каналом Portal Uai, видно, что большая собака, не проявив никакой агрессии в адрес полицейских, просто подошла и смиренно легла на пол за компанию с повязанными хозяевами.
Как сообщает Istoe, в пресс-службе ведомства сообщили, что арестовывать ротвейлера не стали. Обещали вернуться и проверить состояние этого животного и двух других находившихся в доме собак.
Как рассказывал Лайф, недавно учёные опровергли связь между характером собаки и её породой. В ходе исследования были проанализированы данные более двух тысяч животных и свыше 200 тысяч ответов владельцев питомцев.