"Провоцируют сербов": Джабаров заявил, что за конфликтом в Косове стоят британцы и американцы
Сенатор Джабаров: Косоваров используют в качестве провокаторов конфликта
Первый замглавы Комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал обострение ситуации на границе Сербии и непризнанной Республики Косово. По его мнению, в данной ситуации необходима реакция Совета Безопасности ООН.
"То, что сейчас американцы и британцы стоят за таким наглым поведением косоваров, у меня даже нет сомнений. Косоваров используют в качестве провокаторов конфликта", — подчеркнул Джабаров в беседе с RT.
По его мнению, следует созвать задесение Совета Безопасности ООН, чтобы он призвал обе стороны к сдержанности.
Ранее Лайф рассказывал, что на севере Косова слышны сирены и звуки выстрелов, люди строят баррикады. Кроме того, местные СМИ также сообщают о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. При этом президент Сербии Александр Вучич сегодня, 31 июля, заявлял, что операция полиции Косова на севере края начнётся ночью.
ТАСС / Метцель Михаил