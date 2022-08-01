"Провоцируют сербов": Джабаров заявил, что за конфликтом в Косове стоят британцы и американцы

Первый замглавы Комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал обострение ситуации на границе Сербии и непризнанной Республики Косово. По его мнению, в данной ситуации необходима реакция Совета Безопасности ООН.

"То, что сейчас американцы и британцы стоят за таким наглым поведением косоваров, у меня даже нет сомнений. Косоваров используют в качестве провокаторов конфликта", — подчеркнул Джабаров в беседе с RT.

По его мнению, следует созвать задесение Совета Безопасности ООН, чтобы он призвал обе стороны к сдержанности.