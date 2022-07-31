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31 июля, 17:35

На севере Косова слышны сирены и звуки выстрелов, люди строят баррикады

Звуки сирен воздушной тревоги слышны в центре населённой сербами Северной Митровицы в Косове и Метохии. Об этом сообщает сербская газета Danas. При этом, судя по кадрам в соцсетях, на улицах также раздаются звуки выстрелов.

В населённых сербами районах Косова слышны звуки сирен. Видео © Twitter / Militarylandnet

По данным издания, сирены работают уже около часа. Граждан призывают не покидать жилища и держаться подальше от окон. Кроме того, местные СМИ также сообщают о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе.

А портал издания "Вечерне новости" сообщает, что жители начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина – Лепосавич и недалеко от города Звечан, дороги блокируются.

"Перед новой базой пограничной полиции самопровозглашённого Косова недалеко от административного пункта "Ярине" распределено множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах", — уточняется в сообщении.

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Ранее Лайф сообщал, что глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанцы готовят "ад в предстоящие дни" в отношениях с Косово. Под этим он подразумевает отмену с 1 августа действия сербских документов на территории Косова и обязательную перерегистрацию транспорта с сербскими номерами на косовские.

Обложка ©

Twitter / Militarylandnet

Наталья Исакова

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