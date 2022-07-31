Всех горняков из обесточенной в Донецке шахты подняли на поверхность
Всех горняков из шахты имени Скочинского в Донецке, которая оказалась обесточена после удара ВСУ, подняли на поверхность. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.
"Все горняки шахты имени Скочинского подняты на поверхность", — говорится в сообщении.
Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет.
Ранее Лайф сообщал, что 72 горняка застряли под землёй из-за атаки ВСУ по Донецку. Без напряжения остались шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова. В последней на момент отключения электроэнергии трудились пять человек.
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