Всех горняков из обесточенной в Донецке шахты подняли на поверхность

Всех горняков из шахты имени Скочинского в Донецке, которая оказалась обесточена после удара ВСУ, подняли на поверхность. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.

"Все горняки шахты имени Скочинского подняты на поверхность", — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет.