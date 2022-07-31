Иран сообщил о готовности продолжить переговоры по ядерной сделке
Иран ответил согласием на предложение ЕС о продолжении переговоров по ядерной сделке
Иран дал положительный ответ на предложение по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выдвинутое ранее главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, и заявил о стремлении к скорейшему завершению переговоров. Об этом в "Твиттере" сообщил замглавы МИД страны Али Багери Кани.
"Мы поделились нашими предложениями, как по содержанию, так и по форме, чтобы проложить путь к быстрому завершению переговоров в Вене <...> Мы готовы завершить переговоры в кратчайшие сроки, если другая сторона будет готова сделать то же самое", — написал он.
Кани добавил, что власти Ирана тесно сотрудничают с партнёрами по ядерной сделке, чтобы "дать США ещё один шанс продемонстрировать добросовестность".
Напомним, ранее Боррель заявил о необходимости скорейшего принятия решений по возобновлению СВПД. По его мнению, после 15 месяцев переговоров в Вене "пространство для новых существенных компромиссов исчерпано". Он сообщил, что подготовил текст, в котором подробно изложил вопрос о снятии санкций с Ирана, а также шаги в ядерной сфере, нужные для возобновления сделки.
Unsplash