Иран сообщил о готовности продолжить переговоры по ядерной сделке

Иран дал положительный ответ на предложение по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выдвинутое ранее главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, и заявил о стремлении к скорейшему завершению переговоров. Об этом в "Твиттере" сообщил замглавы МИД страны Али Багери Кани.

"Мы поделились нашими предложениями, как по содержанию, так и по форме, чтобы проложить путь к быстрому завершению переговоров в Вене <...> Мы готовы завершить переговоры в кратчайшие сроки, если другая сторона будет готова сделать то же самое", — написал он.

Кани добавил, что власти Ирана тесно сотрудничают с партнёрами по ядерной сделке, чтобы "дать США ещё один шанс продемонстрировать добросовестность".