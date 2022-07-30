Боррель заявил о необходимости скорейшего принятия решений по возобновлению СВПД

Решения по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе необходимо принимать уже сейчас. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в авторской статье для газеты Financial Times.

"Решения должны быть приняты сейчас, чтобы воспользоваться уникальной возможностью добиться успеха и высвободить огромный потенциал полностью реализованной сделки", — написал он.

По мнению Борреля, после 15 месяцев переговоров в Вене, взаимодействий с участниками СВПД и США "пространство для новых существенных компромиссов исчерпано". Глава евродипломатии также сообщил, что подготовил текст, в котором подробно изложил вопрос о снятии санкций с Ирана, а также шаги в ядерной сфере, нужные для возобновления сделки.

Боррель добавил, что его документ затрагивает выполняемую договорённость, учитывающую важные вопросы и компромиссы, "которых с большим трудом достигли стороны". Глава евродипломатии сообщил, что заключение соглашения в данный момент "принесёт значительные финансовые дивиденды" и укрепит глобальную безопасность. Боррель уверен, что если сделка не состоится, то существует опасность ядерного кризиса на фоне потенциального усиления изоляции Ирана.