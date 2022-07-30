Боррель заявил о необходимости скорейшего принятия решений по возобновлению СВПД
Решения по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе необходимо принимать уже сейчас. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в авторской статье для газеты Financial Times.
"Решения должны быть приняты сейчас, чтобы воспользоваться уникальной возможностью добиться успеха и высвободить огромный потенциал полностью реализованной сделки", — написал он.
По мнению Борреля, после 15 месяцев переговоров в Вене, взаимодействий с участниками СВПД и США "пространство для новых существенных компромиссов исчерпано". Глава евродипломатии также сообщил, что подготовил текст, в котором подробно изложил вопрос о снятии санкций с Ирана, а также шаги в ядерной сфере, нужные для возобновления сделки.
Боррель добавил, что его документ затрагивает выполняемую договорённость, учитывающую важные вопросы и компромиссы, "которых с большим трудом достигли стороны". Глава евродипломатии сообщил, что заключение соглашения в данный момент "принесёт значительные финансовые дивиденды" и укрепит глобальную безопасность. Боррель уверен, что если сделка не состоится, то существует опасность ядерного кризиса на фоне потенциального усиления изоляции Ирана.
Ранее Лайф писал, что Израиль может нанести удар по Ирану, чтобы не допустить реализации иранской ядерной программы. С таким заявлением выступил глава Минобороны Израиля Бени Ганц.
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