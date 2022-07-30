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30 июля, 15:47

Команды Овечкина и Панарина сыграли вничью в благотворительном матче в Москве

Команда капитана клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина сыграла вничью со сборной форварда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина в благотворительном хоккейном матче. Встреча состоялась в Москве.

Основное время матча завершилось со счетом 10:10. В серии послематчевых буллитов команды не могли выявить победителя.

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Помимо Овечкина и Панарина на лёд вышли и другие известные хоккеисты: Александр Радулов, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Орлов, Павел Бучневич, Владислав Гавриков, Клим Костин, Илья Любушкин, Василий Подколзин, Иван Просветов и Егор Чинахов.

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NHL.com

Роман Фейгин

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