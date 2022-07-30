Команды Овечкина и Панарина сыграли вничью в благотворительном матче в Москве

Команда капитана клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина сыграла вничью со сборной форварда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина в благотворительном хоккейном матче. Встреча состоялась в Москве.

Основное время матча завершилось со счетом 10:10. В серии послематчевых буллитов команды не могли выявить победителя.