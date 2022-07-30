"У тебя крыша едет": Александр Овечкин рассказал о звёздной болезни

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал на YouTube-канале "МЯЧ Production", что после попадания в первую команду московского "Динамо" в 2000 году у него началась звёздная болезнь.

"Звёздная болезнь? Был момент, когда только попал в первую команду "Динамо". Со своими сверстниками начал общаться. Когда попадаешь в команду мастеров, у тебя крыша едет. Хорошо, что со мной постоянно был мой отец, который сразу сказал: "Успокойся. Ты ещё ничего не добился". Со временем понимаешь, что прежде всего должен оставаться человеком", — сказал Овечкин.