"Отомстить России сполна": Американцы предложили посадить в тюрьму хоккеиста Овечкина и обменять на Грайнер
В США требуют отправить Овечкина в Гуантанамо из-за задержания баскетболистки Грайнер
Жители США в соцсетях активно выступают за задержание и дальнейшую отправку в тюрьму капитана клуба "Вашингтон Кэпиталз" россиянина Александра Овечкина на фоне ситуации с баскетболисткой Бриттани Грайнер, которая задержана в России из-за контрабанды наркотиков.
"Почему бы нам не схватить Ови, руководствуясь каким-нибудь законом о национальной безопасности, запихнуть его в Гуантанамо, а затем продать домой, в Россию?" — написал один из пользователей "Твиттера".
Примечательно, что большая часть болельщиков даже не скрывает того, что у этой идеи нет под собой никаких законных оснований, а главная цель — "отомстить России".
"Эта ситуация ужасна! Америке следовало посадить Овечкина в тюрьму, чтобы отомстить России сполна!" — подчеркнул другой комментатор.
Напомним, американские СМИ узнали, что администрация Джо Байдена предложила российской стороне обменять осуждённого на территории Штатов Бута на американцев Грайнер и Уилана. Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники утверждает, что соответствующий запрос от Вашингтона был направлен в Москву ещё в прошлом месяце. Официального подтверждения этой информации нет. В Кремле заметили, что пока договорённостей между сторонами на этот счёт нет.
ТАСС / Самсонов Андрей / Терещенко Михаил