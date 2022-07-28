"Отомстить России сполна": Американцы предложили посадить в тюрьму хоккеиста Овечкина и обменять на Грайнер

Жители США в соцсетях активно выступают за задержание и дальнейшую отправку в тюрьму капитана клуба "Вашингтон Кэпиталз" россиянина Александра Овечкина на фоне ситуации с баскетболисткой Бриттани Грайнер, которая задержана в России из-за контрабанды наркотиков.

"Почему бы нам не схватить Ови, руководствуясь каким-нибудь законом о национальной безопасности, запихнуть его в Гуантанамо, а затем продать домой, в Россию?" — написал один из пользователей "Твиттера".

Примечательно, что большая часть болельщиков даже не скрывает того, что у этой идеи нет под собой никаких законных оснований, а главная цель — "отомстить России".

"Эта ситуация ужасна! Америке следовало посадить Овечкина в тюрьму, чтобы отомстить России сполна!" — подчеркнул другой комментатор.