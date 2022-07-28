"Полный беспредел": Обложку Time с Грайнер сочли поддержкой мифа об исключительности американцев

Журнал Time поместил американскую баскетболистку Бриттани Грайнер на обложку свежего номера для того, чтобы показать жителям США, кто это вообще такая, и всячески героизировать спортсменку, которая в РФ обвиняется в контрабанде наркотиков. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Журналы зарабатывают рейтинг. Стараются героизировать своих людей. Я думаю, половина американцев, даже большая часть, вообще не знает, кто это такая. Теперь, чтобы показать, кто это такая, что мы своих не бросаем, вытаскиваем из страшных лап Путина, пока он не выпил из неё всю кровь", — отметил Матвейчев.

Он также заметил, что журналисты пытаются в этой ситуации сделать более значимой роль президента США Джо Байдена, который пытается спасти не просто "никому не известного человека", а "человека с обложки Time".

"Это же просто страшные русские сделали так варварски в стране своей. Американец вообще может всех убивать, и его всё равно не имеют права задерживать. Он же сверхчеловек. Он же исключительный. А тут взяли и задержали. Полный беспредел!" — добавил Матвейчев.