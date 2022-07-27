США предложили России обменять Виктора Бута на американцев Грайнер и Уилана

Администрация Президента США Джо Байдена предложила российской стороне обменять осуждённого на территории Штатов россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники, соответствующий запрос Вашингтон направил в Москву ещё в прошлом месяце. Как уточняется, от Кремля ответа пока не последовало. Официального подтверждения этой информации также нет.

Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. Спустя несколько лет он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в сговоре с целью незаконной продажи оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической. Однако этой весной появились слухи о том, что Бута могут обменять на баскетболистку Грайнер, задержанную в Москве за перевозку наркотиков.