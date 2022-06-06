Жена Виктора Бута сообщила о тяжёлом состоянии супруга и обвинила тюрьму США в бездействии

Состояние осуждённого в США по обвинению в сговоре с целью материальной поддержки терроризма россиянина Виктора Бута сейчас очень тяжёлое и даже крайне опасное. Однако администрация американской тюрьмы, где он отбывает наказание, не предпринимает никаких действий. Об этом Лайфу сообщила жена Виктора Бута Алла.

"Состояние очень серьёзное. Очень тяжёлое, и, в общем-то, я думаю, что крайне опасное, потому что эта история (болезнь. — Прим. Лайфа) продолжается около полугода. <...> Реакции со стороны администрации никакой", — рассказала она.

По словам собеседницы Лайфа, у Бута непонятная инфекция, из-за которой он уже неоднократно обращался за помощью. Однако в четверг, 2 июня, болезнь разошлась по всему телу. Мужчине мешают спать страшная боль, жжение и зуд. По поводу инфекции Бут и российское посольство неоднократно обращались в администрацию тюрьмы, но все сообщения игнорируются. Женщина рассказала, что за 14 с половиной лет это лишь третья жалоба её супруга на плохое самочувствие.

"Это крайняя степень, потому что он очень сильный человек, мужественно всё переносящий. Но это уже крайняя степень, когда его состояние может угрожать жизни. К сожалению, у нас связь только два раза в неделю", — добавила Алла Бут.

Она уже обратилась в российский МИД, чтобы там оказали содействие с медпомощью Буту. Женщина также подчеркнула, что не слышала о каких-либо серьёзных жалобах от американцев, находящихся в заключении в тюрьмах РФ. Так, недавно вернувшийся домой в США Тревор Рид в интервью говорил об отсутствии претензий к условиям содержания и оказания медпомощи. Однако в Америке всё происходит совсем наоборот, подчеркнула она.

"До сих пор это (болезнь. — Прим. Лайфа) не диагностируется никак. Это что-то типа кожного высыпания. Сначала оно было локально в одном месте, теперь оно пошло по всему телу. Ничего не было (лечения. — Прим. Лайфа)", — рассказала супруга заключённого.

По её словам, в тюрьме есть фельдшер. Но сначала он выписал Виктору Буту шампунь, а затем мазь, которая в результате вызвала у него сильную аллергию и ухудшение здоровья. Никакие другие медикаменты не назначались. И в данном случае ему требуется специализированная помощь, подчеркнула Алла Бут.