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Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 04:54

Посольство РФ: США отказывают в медпомощи заключённым россиянам Буту и Селезнёву

Американские власти на протяжении нескольких месяцев игнорируют соответствующие просьбы российских дипломатов.

Соединённые Штаты отказываются предоставлять медицинскую помощь россиянам Виктору Буту и Роману Селезнёву, которые находятся в американских тюрьмах. Об этом сообщило российское диппредставительство в Вашингтоне.

Там уточнили, что уже на протяжении нескольких месяцев американские власти игнорируют соответствующие просьбы дипломатов. При этом россияне продолжают испытывать серьёзные проблемы со здоровьем.

"Однако возможность пройти квалифицированное обследование, а также получить необходимые лекарства им не предоставляется. Американские власти на протяжении нескольких месяцев игнорируют просьбы посольства. Считаем подобное равнодушие недопустимым", — отметили российские дипломаты в своём телеграм-канале.

При этом в посольстве напомнили, что у США есть обязательства касательно находящихся на их территории заключённых российских граждан.

"Призываем принять все необходимые меры по оказанию срочной помощи соотечественникам", — заключили в посольстве.

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Лайф напоминает, что Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. В 2012-м он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в сговоре с целью продажи оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США была признана террористической. Роман Селезнёв был схвачен в 2014 году агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и депортирован в Штаты. Россиянина обвинили в кибермошенничестве, суд присяжных признал его виновным по пяти статьям и 38 эпизодам, за что он был приговорён к 27 годам тюремного заключения. Позже его приговорили ещё к 14 годам по новым обвинениям.

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Pixabay

Артем Порвин
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