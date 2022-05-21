Посольство РФ: США отказывают в медпомощи заключённым россиянам Буту и Селезнёву

Американские власти на протяжении нескольких месяцев игнорируют соответствующие просьбы российских дипломатов.

Соединённые Штаты отказываются предоставлять медицинскую помощь россиянам Виктору Буту и Роману Селезнёву, которые находятся в американских тюрьмах. Об этом сообщило российское диппредставительство в Вашингтоне.

Там уточнили, что уже на протяжении нескольких месяцев американские власти игнорируют соответствующие просьбы дипломатов. При этом россияне продолжают испытывать серьёзные проблемы со здоровьем.

"Однако возможность пройти квалифицированное обследование, а также получить необходимые лекарства им не предоставляется. Американские власти на протяжении нескольких месяцев игнорируют просьбы посольства. Считаем подобное равнодушие недопустимым", — отметили российские дипломаты в своём телеграм-канале.

При этом в посольстве напомнили, что у США есть обязательства касательно находящихся на их территории заключённых российских граждан.