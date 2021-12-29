Посольство РФ отреагировало на призыв Госдепа США освободить американцев Уилана и Рида
Публикацию в "Твиттере" дипломаты также сопроводили хештегами с требованием свободы Константину Ярошенко, Роману Селезнёву и Виктору Буту.
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Американцы Пол Уилан и Тревор Рид, осуждённые в России, были арестованы за совершение серьёзных преступлений, в отличие от россиян в США. Об этом заявили в Посольстве РФ в Вашингтоне в качестве реакции на соответствующее утверждение руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
"Давайте напомним Неду Прайсу, что, в отличие от россиян, которых США часто задерживают и осуждают под надуманными предлогами, Уилан и Рид были арестованы при совершении серьёзных преступлений", — говорится в сообщении диппредставительства в "Твиттере".
Дипломаты также сопроводили публикацию хештегами с требованием свободы Константину Ярошенко, Роману Селезнёву и Виктору Буту.
Прайс ранее заявил, что администрация США считает важнейшей задачей освобождение Уилана и Рида. По его словам, госсекретарь Америки Энтони Блинкен "очень ясно давал понять, что России необходимо без каких-либо условий незамедлительно освободить" этих граждан Штатов.
Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. А студента из Техаса Тревора Рида в Головинском районном суде приговорили к девяти годам колонии. В августе 2019 года он повёл себя агрессивно на улице, а когда приехали полицейские, оказал им сопротивление при задержании. Кроме того, по пути в отдел он напал на правоохранителей, едва не спровоцировав ДТП.
Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину россиянин отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Он неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ. Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. В 2012-м он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической. Роман Селезнёв был схвачен в 2014 году агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и депортирован в Штаты. Россиянина обвинили в кибермошенничестве, суд присяжных признал его виновным по пяти статьям и 38 эпизодам, за что он был приговорён к 27 годам тюремного заключения. Позже его приговорили ещё к 14 годам по новым обвинениям.
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