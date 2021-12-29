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Малышева заявила о возможности выявления рака у человека по одному внешнему признаку

Этот заметный симптом помимо прочего может указывать на поликистоз яичников, диабет и дерматит.

29 декабря, 05:00

Фото © Pexels

Тёмно-коричневые полосы на теле могут сигнализировать о злокачественной опухоли в желудке. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.

"Посмотрите на себя. Если в подмышечной области и на шее чёрная полоса, не думайте, что вы как-то аномально загорели. Это крайне серьёзный симптом, который называется акантоз", пояснила Малышева в эфире Первого канала.

Её коллега, врач-иммунолог Андрей Продеус, также обратил внимание на то, что помимо онкологии акантоз может указывать на поликистоз яичников, диабет и дерматит. Тем, кто заметил у себя такой признак, он порекомендовал пройти гастроскопию, чтобы исключить подозрения на рак желудка.

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А ранее Лайф рассказывал, что фармацевт Абдех назвал популярный продукт, который провоцирует развитие рака. Чтобы снизить риск появления опухоли, специалисты рекомендуют избегать пищи с высокой степенью обработки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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