Малышева заявила о возможности выявления рака у человека по одному внешнему признаку
Этот заметный симптом помимо прочего может указывать на поликистоз яичников, диабет и дерматит.
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Тёмно-коричневые полосы на теле могут сигнализировать о злокачественной опухоли в желудке. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.
"Посмотрите на себя. Если в подмышечной области и на шее чёрная полоса, не думайте, что вы как-то аномально загорели. Это крайне серьёзный симптом, который называется акантоз", — пояснила Малышева в эфире Первого канала.
Её коллега, врач-иммунолог Андрей Продеус, также обратил внимание на то, что помимо онкологии акантоз может указывать на поликистоз яичников, диабет и дерматит. Тем, кто заметил у себя такой признак, он порекомендовал пройти гастроскопию, чтобы исключить подозрения на рак желудка.
А ранее Лайф рассказывал, что фармацевт Абдех назвал популярный продукт, который провоцирует развитие рака. Чтобы снизить риск появления опухоли, специалисты рекомендуют избегать пищи с высокой степенью обработки.
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