Малышева заявила о возможности выявления рака у человека по одному внешнему признаку

Тёмно-коричневые полосы на теле могут сигнализировать о злокачественной опухоли в желудке. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.

"Посмотрите на себя. Если в подмышечной области и на шее чёрная полоса, не думайте, что вы как-то аномально загорели. Это крайне серьёзный симптом, который называется акантоз", — пояснила Малышева в эфире Первого канала.

Её коллега, врач-иммунолог Андрей Продеус, также обратил внимание на то, что помимо онкологии акантоз может указывать на поликистоз яичников, диабет и дерматит. Тем, кто заметил у себя такой признак, он порекомендовал пройти гастроскопию, чтобы исключить подозрения на рак желудка.