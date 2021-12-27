Фармацевт Абдех назвал популярный продукт, который провоцирует развитие рака

Одним из продуктов, который может спровоцировать развитие рака, является белая мука, так как её отбеливают достаточно токсичным газообразным хлором, рассказал британский фармацевт Хуссейн Абдех изданию Express.

Мука, которая часто используется при приготовлении кондитерских изделий и выпечки, опасна ещё и тем, что имеет высокий гликемический индекс. Её употребление повышает уровень сахара и инсулина в крови. Кроме того, в этом продукте нет полезных для организма микроэлементов, они в основном находятся в оболочке зёрен пшеницы, которую убирают в процессе обработки.

Чтобы снизить риск развития опухоли, важно избегать продуктов с высокой степенью обработки и следить за своей физической активностью, рекомендует американский институт исследования рака (AICR). Регулярные занятия спортом не только помогут предотвратить опасную болезнь, но и улучшат общее состояние организма.