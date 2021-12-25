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Онкологи назвали два вещества, повышающие шанс выжить при раке

Авторы эксперимента отобрали 438 пациентов с меланомой, которые сообщили о своём питании, приёме пробиотиков и антибиотиков.

25 декабря, 15:44
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Употребление клетчатки и пробиотиков положительно сказывается на результатах иммунотерапии рака. Таким выводом поделились учёные из Онкологического центра Андерсона в США, статья с результатами эксперимента опубликована в журнале Science.

Микробиом кишечника формируется под воздействием многих факторов, включая питание. Чтобы выяснить, как употребление клетчатки и пробиотиков сказывается на результатах иммунотерапии рака, исследователи отобрали 438 пациентов с меланомой, которые сообщили о своём питании, приёме пробиотиков и антибиотиков.

Между участниками эксперимента, принимающими пробиотики и нет, существенной разницы не обнаружилось, однако более высокая выживаемость наблюдалась у пациентов, включивших в рацион клетчатку. Наибольшая же выживаемость была у тех пациентов, кто употреблял и клетчатку, и пробиотики. Как резюмировали учёные, правильное питание во время лечения меланомы может повысить шансы на выздоровление. Не исключено, что эти результаты могут распространяться и на другие виды рака, но для этого потребуются новые исследования.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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