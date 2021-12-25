Онкологи назвали два вещества, повышающие шанс выжить при раке

Между участниками эксперимента, принимающими пробиотики и нет, существенной разницы не обнаружилось, однако более высокая выживаемость наблюдалась у пациентов, включивших в рацион клетчатку. Наибольшая же выживаемость была у тех пациентов, кто употреблял и клетчатку, и пробиотики. Как резюмировали учёные, правильное питание во время лечения меланомы может повысить шансы на выздоровление. Не исключено, что эти результаты могут распространяться и на другие виды рака, но для этого потребуются новые исследования.