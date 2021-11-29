Онколог Ибрагимов дал четыре совета, как снизить риск развития рака
Например, не стоит злоупотреблять фастфудом. Хотя и полностью отказываться от него необязательно.
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Красное мясо и алкоголь — главные провокаторы развития онкологических процессов в организме человека, считает врач-онколог онкоцентра "Лапино-2" Эльхан Ибрагимов. Медик убеждён, что здорового питания придерживаться надо каждому человеку, а если нет заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и других, требующих соблюдения определённой лечебной диеты, то можно рекомендовать больше есть фрукты и овощи.
"Также следует сократить употребление фастфуда, полуфабрикатов, колбасных изделий, консервов, газированных напитков, маргарина, чипсов, снеков и так далее", — говорит Эльхан Ибрагимов в беседе с "Российской газетой".
Доктор уточняет, что сократить — это не значит вычеркнуть из рациона вовсе. Иногда всё вышеперечисленное можно есть, например один-два раза в неделю. Спиртное же, по словам врача, может способствовать развитию рака желудка и кишечника. Красное мясо, копчёности, колбаса, сосиски при чрезмерном их употреблении также могут способствовать образованию онкологического заболевания. Длительная тепловая обработка этих продуктов приводит к образованию канцерогенных веществ, которые, накапливаясь в организме, вызывают мутации на клеточном уровне. Такого понятия как противораковая диета, по словам Ибрагимова, не существует, а цены на продукты питания, которые позиционируются как "противораковые", завышены в несколько раз. Это не более чем маркетинговый ход, убеждён эксперт.
Чтобы снизить риск возникновения рака, по словам Эльхана Ибрагимова, надо:
- Во-первых, отказаться от вредных привычек: курения, употребления спиртных напитков, переедания и так далее.
- Во-вторых, поддерживать здоровье организма в целом.
- В-третьих, включить в свою жизнь умеренные физические нагрузки.
- В-четвёртых, регулярно проходить профилактические осмотры.
Ранее Лайф писал, что диетолог Стародубова назвала продукт, снижающий риск рака кишечника. Помимо растительных жиров в этих плодах содержатся полезные пищевые волокна, благоприятно влияющие на здоровье ЖКТ.
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