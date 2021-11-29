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Онколог Ибрагимов дал четыре совета, как снизить риск развития рака

Например, не стоит злоупотреблять фастфудом. Хотя и полностью отказываться от него необязательно.

28 ноября, 22:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Красное мясо и алкоголь — главные провокаторы развития онкологических процессов в организме человека, считает врач-онколог онкоцентра "Лапино-2" Эльхан Ибрагимов. Медик убеждён, что здорового питания придерживаться надо каждому человеку, а если нет заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и других, требующих соблюдения определённой лечебной диеты, то можно рекомендовать больше есть фрукты и овощи.

"Также следует сократить употребление фастфуда, полуфабрикатов, колбасных изделий, консервов, газированных напитков, маргарина, чипсов, снеков и так далее", — говорит Эльхан Ибрагимов в беседе с "Российской газетой".

Доктор уточняет, что сократить — это не значит вычеркнуть из рациона вовсе. Иногда всё вышеперечисленное можно есть, например один-два раза в неделю. Спиртное же, по словам врача, может способствовать развитию рака желудка и кишечника. Красное мясо, копчёности, колбаса, сосиски при чрезмерном их употреблении также могут способствовать образованию онкологического заболевания. Длительная тепловая обработка этих продуктов приводит к образованию канцерогенных веществ, которые, накапливаясь в организме, вызывают мутации на клеточном уровне. Такого понятия как противораковая диета, по словам Ибрагимова, не существует, а цены на продукты питания, которые позиционируются как "противораковые", завышены в несколько раз. Это не более чем маркетинговый ход, убеждён эксперт.

Чтобы снизить риск возникновения рака, по словам Эльхана Ибрагимова, надо:

  • Во-первых, отказаться от вредных привычек: курения, употребления спиртных напитков, переедания и так далее.
  • Во-вторых, поддерживать здоровье организма в целом.
  • В-третьих, включить в свою жизнь умеренные физические нагрузки.
  • В-четвёртых, регулярно проходить профилактические осмотры.
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Ранее Лайф писал, что диетолог Стародубова назвала продукт, снижающий риск рака кишечника. Помимо растительных жиров в этих плодах содержатся полезные пищевые волокна, благоприятно влияющие на здоровье ЖКТ.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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