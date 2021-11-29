Гинцбург посоветовал после "Спутника V" ревакцинироваться "Спутником лайт"

После вакцинации от коронавируса "Спутником V" можно пройти ревакцинацию любым препаратом, но лучше использовать для этого "Спутник лайт". Такой совет дал россиянам директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

А эффект от мРНК-вакцин, таких как Moderna ("Модерна") или Pfizer ("Пфайзер"), по его словам, лучше усиливать самим "Спутником V".

"Эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет, по разным оценкам, от 83 до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин. Поэтому Moderna и Pfizer очень хорошо бустировать "Спутником", а "Спутник V" надо бустировать тем же самым "Спутником лайт", — сказал Гинцбург.

В интервью ТАСС он уточнил, что в последнем случае можно использовать и другие вакцины, но эффект будет не таким.

По словам учёного, РНК-вакцины дают хороший иммунитет против предшествующих "дельте" штаммов коронавируса. С приходом же этой мутации "их эффективность снизилась почти в два раза — до 50% — из-за особенностей строения".

"В "Спутнике V" жёсткого зажима такого нет, антиген находится в различных состояниях, поэтому спектр образующихся антител, которые нейтрализуют вирус, гораздо шире", — пояснил Гинцбург.