Иммунолог Крючков спрогнозировал рост смертности из-за штамма коронавируса "омикрон"

Новый штамм коронавируса "омикрон" вызовет более сильную волну заболеваемости и смертности, чем сейчас при "дельте". Так считает иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"С учётом волны заболеваемости, которая нас в очередной раз ждёт (ещё сильнее, чем с "дельтой"), абсолютное количество умирающих будет большое, особенно в России, где людей без иммунитета очень много", — сказал Николай Крючков в беседе с Ura.ru.

Он обратил внимание на то, что сейчас обсуждается тема, не будет ли новый штамм способен противостоять вакцинам. Крючков эту версию отвергает и заявляет, что имеющаяся информация говорит об обратном.