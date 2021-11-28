Иммунолог Крючков спрогнозировал рост смертности из-за штамма коронавируса "омикрон"
Вместе с тем медик усомнился, что вирус научился противостоять имеющимся сейчас вакцинным препаратам.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Новый штамм коронавируса "омикрон" вызовет более сильную волну заболеваемости и смертности, чем сейчас при "дельте". Так считает иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"С учётом волны заболеваемости, которая нас в очередной раз ждёт (ещё сильнее, чем с "дельтой"), абсолютное количество умирающих будет большое, особенно в России, где людей без иммунитета очень много", — сказал Николай Крючков в беседе с Ura.ru.
Он обратил внимание на то, что сейчас обсуждается тема, не будет ли новый штамм способен противостоять вакцинам. Крючков эту версию отвергает и заявляет, что имеющаяся информация говорит об обратном.
"Я напомню, что в ЮАР, равно как и в Ботсване, вакцинировано всего 24% населения. Поэтому новый штамм — это скорее адаптация вируса к специфическому иммунитету после заболевания, а не после вакцины, потому что переболевших там значительно больше", — добавил он.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф писал, что заражённые новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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