У 13 прилетевших из ЮАР в Нидерланды пассажиров выявили омикрон-штамм ковида

Штамм коронавируса "омикрон" был выявлен у 13 граждан Нидерландов, вернувшихся из ЮАР. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM).

По данным ведомства, на фоне распространения нового варианта CoViD-19 в минувшую пятницу, 26 ноября, власти страны решили протестировать пассажирские рейсы, прибывшие из Африки. Так, согласно результатам, у 61 из 624 пассажиров был зафиксирован положительный ПЦР-тест.

"Чтобы определить вариант коронавируса, образцы были направлены на дальнейшее исследование в RIVM. Вариант "омикрон" был выявлен в 13 положительных тестах", — говорится в сообщении RIVM.