У 13 прилетевших из ЮАР в Нидерланды пассажиров выявили омикрон-штамм ковида
Уточняется, что исследование ещё не закончено, новая мутация CoViD-19 может быть зафиксирована у большего числа людей.
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Штамм коронавируса "омикрон" был выявлен у 13 граждан Нидерландов, вернувшихся из ЮАР. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM).
По данным ведомства, на фоне распространения нового варианта CoViD-19 в минувшую пятницу, 26 ноября, власти страны решили протестировать пассажирские рейсы, прибывшие из Африки. Так, согласно результатам, у 61 из 624 пассажиров был зафиксирован положительный ПЦР-тест.
"Чтобы определить вариант коронавируса, образцы были направлены на дальнейшее исследование в RIVM. Вариант "омикрон" был выявлен в 13 положительных тестах", — говорится в сообщении RIVM.
Уточняется, что исследование ещё не закончено, "омикрон" может быть диагностирован у большего числа пассажиров, прилетевших из ЮАР.
Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал о появлении в России штамма ковида "омикрон". Его в нашу страну могли завезти граждане, посетившие Египет, считает парламентарий. Однако заявление Круглого опровергли в Роспотребнадзоре. Там указали, что новый вариант ковида в РФ пока не обнаружен.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса уже выявлены в Германии, Чехии и Великобритании.
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