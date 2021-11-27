В Великобритании выявлено два случая заражения штаммом ковида "омикрон"

В Великобритании зафиксировано два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил глава Минздрава страны Саджид Джавид в эфире Sky News.

"Вчера поздно вечером я получил от Агентства санитарной безопасности Великобритании информацию о том, что у нас в Соединённом Королевстве было выявлено два случая заболевания вариантом коронавируса Omicron. Это реальное напоминание о том, что пандемия ещё далека от завершения", — сказал министр.