В Великобритании выявлено два случая заражения штаммом ковида "омикрон"
Ранее Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала новую версию коронавируса как вызывающую беспокойство.
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В Великобритании зафиксировано два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил глава Минздрава страны Саджид Джавид в эфире Sky News.
"Вчера поздно вечером я получил от Агентства санитарной безопасности Великобритании информацию о том, что у нас в Соединённом Королевстве было выявлено два случая заболевания вариантом коронавируса Omicron. Это реальное напоминание о том, что пандемия ещё далека от завершения", — сказал министр.
Джавид уточнил, что эти два человека отправлены на самоизоляцию. Кроме того, по заверениям чиновника, будет проведено целенаправленное тестирование в районах, где были обнаружены случаи заболевания, а именно в Челмсфорде и Ноттингеме.
Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой омикрон. Напомним, быстро распространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих разновидностей. В Европе уже выявлен первый случай заражения им.
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