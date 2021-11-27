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В Великобритании выявлено два случая заражения штаммом ковида "омикрон"

Ранее Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала новую версию коронавируса как вызывающую беспокойство.

27 ноября, 14:23

Фото © ТАСС / ZUMA

В Великобритании зафиксировано два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил глава Минздрава страны Саджид Джавид в эфире Sky News.

"Вчера поздно вечером я получил от Агентства санитарной безопасности Великобритании информацию о том, что у нас в Соединённом Королевстве было выявлено два случая заболевания вариантом коронавируса Omicron. Это реальное напоминание о том, что пандемия ещё далека от завершения", — сказал министр.

Джавид уточнил, что эти два человека отправлены на самоизоляцию. Кроме того, по заверениям чиновника, будет проведено целенаправленное тестирование в районах, где были обнаружены случаи заболевания, а именно в Челмсфорде и Ноттингеме.

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Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой омикрон. Напомним, быстро распространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих разновидностей. В Европе уже выявлен первый случай заражения им.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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