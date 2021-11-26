ВОЗ определила новый коронавирус-мутант из ЮАР как вызывающий беспокойство
В первую очередь тревогу специалистов вызвал тот факт, что вирус имеет большее количество мутаций, чем известно науке о других вариантах.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, выявленный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Об этом говорится на сайте Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.
"Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу. ВОЗ оценила этот новый вариант как вызывающий беспокойство", — говорится в сообщении.
Напомним, ВОЗ созвала срочную встречу из-за "самого опасного" штамма ковида. Быстрораспространяющуюся разновидность инфекции обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили влияние нового штамма ковида на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что этот вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих его разновидностей. Вирусолог Жемчугов допустил создание новой вакцины из-за "самого опасного" штамма ковида. В Европе уже выявлен первый случай заражения новым коронавирусом-мутантом из ЮАР.
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