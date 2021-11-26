ВОЗ определила новый коронавирус-мутант из ЮАР как вызывающий беспокойство

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, выявленный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Об этом говорится на сайте Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.

"Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу. ВОЗ оценила этот новый вариант как вызывающий беспокойство", — говорится в сообщении.