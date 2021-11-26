Гинцбург назвал условие для разработки нового варианта вакцины "Спутник V"

Переработка вакцины от ковида "Спутник V" для борьбы с новыми штаммами вируса может потребоваться только в том случае, если эффективность препарата снизится более чем в 8 раз. Об этом заявил глава центра Гамалеи, где разрабатывалась вакцина, Александр Гинцбург.

"Эксперты должны знать, во сколько раз (может снизиться эффективность вакцины. — Прим. Лайфа): если в два раза, то никто этого не заметит, если в четыре раза, не страшно. А если в 8–10 раз, то тогда надо задумываться о возможности другого варианта вакцины", — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.