Гинцбург назвал условие для разработки нового варианта вакцины "Спутник V"
Ранее в мире вызвала обеспокоенность очередная разновидность коронавируса, которую выявили в ЮАР.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Переработка вакцины от ковида "Спутник V" для борьбы с новыми штаммами вируса может потребоваться только в том случае, если эффективность препарата снизится более чем в 8 раз. Об этом заявил глава центра Гамалеи, где разрабатывалась вакцина, Александр Гинцбург.
"Эксперты должны знать, во сколько раз (может снизиться эффективность вакцины. — Прим. Лайфа): если в два раза, то никто этого не заметит, если в четыре раза, не страшно. А если в 8–10 раз, то тогда надо задумываться о возможности другого варианта вакцины", — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.
Как сообщал Лайф, ВОЗ созвала срочное совещание из-за "самого опасного" штамма ковида. Быстрораспространяющуюся разновидность инфекции обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили влияние нового штамма на существующие вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что этот вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих его разновидностей.
Комментариев: 0