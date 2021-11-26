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Гинцбург назвал условие для разработки нового варианта вакцины "Спутник V"

Ранее в мире вызвала обеспокоенность очередная разновидность коронавируса, которую выявили в ЮАР.

26 ноября, 13:52
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Переработка вакцины от ковида "Спутник V" для борьбы с новыми штаммами вируса может потребоваться только в том случае, если эффективность препарата снизится более чем в 8 раз. Об этом заявил глава центра Гамалеи, где разрабатывалась вакцина, Александр Гинцбург.

"Эксперты должны знать, во сколько раз (может снизиться эффективность вакцины. — Прим. Лайфа): если в два раза, то никто этого не заметит, если в четыре раза, не страшно. А если в 8–10 раз, то тогда надо задумываться о возможности другого варианта вакцины", — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.

Российские вакцины от ковида проверяют на эффективность против новых штаммов

Российские вакцины от ковида проверяют на эффективность против новых штаммов

Как сообщал Лайф, ВОЗ созвала срочное совещание из-за "самого опасного" штамма ковида. Быстрораспространяющуюся разновидность инфекции обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили влияние нового штамма на существующие вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что этот вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих его разновидностей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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