Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при России

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец в танцах на льду на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи. Соревнования проходят на олимпийской арене "Айсберг".

За своё выступление действующие чемпионы мира получили от судей 86,81 балла. Вторыми идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (79,56), третьими — Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен из Канады (76,39).

Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин заняли в ритм-танце шестое место (71,95). Их соотечественники Елизавета Худайбердиева и Егор Базин идут на последней, восьмой позиции (71,05).

Медали в танцах на льду будут разыграны в субботу, 27 ноября, после произвольного проката.