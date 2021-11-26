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Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при России

В мужском одиночном катании Михаил Коляда идёт на четвёртом месте.

26 ноября, 13:51
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец в танцах на льду на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи. Соревнования проходят на олимпийской арене "Айсберг".

За своё выступление действующие чемпионы мира получили от судей 86,81 балла. Вторыми идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (79,56), третьими — Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен из Канады (76,39).

Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин заняли в ритм-танце шестое место (71,95). Их соотечественники Елизавета Худайбердиева и Егор Базин идут на последней, восьмой позиции (71,05).

Валиева, Туктамышева и другие в борьбе за финал: В Сочи стартует этап Гран-при России по фигурному катанию

Валиева, Туктамышева и другие в борьбе за финал: В Сочи стартует этап Гран-при России по фигурному катанию

Медали в танцах на льду будут разыграны в субботу, 27 ноября, после произвольного проката.

Ранее короткую программу у мужчин выиграл японец Кадзуки Томоно. Российский фигурист Михаил Коляда занял четвёртое место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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