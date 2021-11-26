Бывшего гендиректора "Тамбова" Коновалову отстранили от футбольной деятельности на три года
В октябре её задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами.
Ольга Коновалова. Фото © ФК "Тамбов"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запретил бывшему генеральному директору футбольного клуба "Тамбов" Ольге Коноваловой в течение трёх лет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Об этом сообщается на сайте организации.
Её наказали за недобросовестные и неразумные действия, которые привели к утрате "Тамбовом" профессионального статуса по неспортивным причинам.
Кроме этого, КДК РФС выделил в отдельное производство дело Павла Худякова, ранее занимавшего пост спортивного директора "Тамбова". Заседание по данному вопросу назначено на 10 декабря.
Коновалову задержали в конце сентября. Она пробудет под стражей до 26 января 2022 года. Бывшего руководителя "Тамбова", которая работала в клубе с 2018 по 2021 год, обвиняют в мошенничестве с бюджетными деньгами.
Худяков также задержан, его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере продлится до 23 января. По информации СМИ, ему может грозить до десяти лет тюрьмы из-за обвинений сразу по шести уголовным делам.
"Тамбов" по окончании минувшего сезона прекратил своё существование. Команда финишировала в первенстве РПЛ на последнем месте, оставив после себя огромное количество долгов.
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