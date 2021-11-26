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Бывшего гендиректора "Тамбова" Коновалову отстранили от футбольной деятельности на три года

В октябре её задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами.

26 ноября, 13:33
<p>Ольга Коновалова. Фото © <a href="http://fc-tambov.ru/content/news/3148-Olga-Konovalova-My-budem-staratsja-delat-vsjo-dlja-nashih-bolelshchikov-.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Тамбов"</a></p>

Ольга Коновалова. Фото © ФК "Тамбов"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запретил бывшему генеральному директору футбольного клуба "Тамбов" Ольге Коноваловой в течение трёх лет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Об этом сообщается на сайте организации.

Её наказали за недобросовестные и неразумные действия, которые привели к утрате "Тамбовом" профессионального статуса по неспортивным причинам.

Кроме этого, КДК РФС выделил в отдельное производство дело Павла Худякова, ранее занимавшего пост спортивного директора "Тамбова". Заседание по данному вопросу назначено на 10 декабря.

Бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова арестовали по делу о мошенничестве

Коновалову задержали в конце сентября. Она пробудет под стражей до 26 января 2022 года. Бывшего руководителя "Тамбова", которая работала в клубе с 2018 по 2021 год, обвиняют в мошенничестве с бюджетными деньгами.

Худяков также задержан, его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере продлится до 23 января. По информации СМИ, ему может грозить до десяти лет тюрьмы из-за обвинений сразу по шести уголовным делам.

"Тамбов" по окончании минувшего сезона прекратил своё существование. Команда финишировала в первенстве РПЛ на последнем месте, оставив после себя огромное количество долгов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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