Бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова арестовали по делу о мошенничестве

По окончании минувшего сезона клуб прекратил своё существование, оставив после себя огромное количество долгов.

Ленинский районный суд Тамбова заключил под стражу сроком на два месяца бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда.

В среду Худякова задержали на территории Московской области. По информации СМИ, ему может грозить до десяти лет тюрьмы из-за обвинений сразу по шести уголовным делам. Накануне против бывшего руководителя футбольного клуба возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

"Суд заключил его под стражу по 23 января следующего года включительно", — заявили в Ленинском районном суде Тамбова.