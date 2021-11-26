Бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова арестовали по делу о мошенничестве
Фото © ФК "Тамбов"
По окончании минувшего сезона клуб прекратил своё существование, оставив после себя огромное количество долгов.
Ленинский районный суд Тамбова заключил под стражу сроком на два месяца бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда.
В среду Худякова задержали на территории Московской области. По информации СМИ, ему может грозить до десяти лет тюрьмы из-за обвинений сразу по шести уголовным делам. Накануне против бывшего руководителя футбольного клуба возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.
"Суд заключил его под стражу по 23 января следующего года включительно", — заявили в Ленинском районном суде Тамбова.
Худяков занимал пост спортивного директора "Тамбова" с 2013 года. По окончании прошлого сезона клуб прекратил своё существование. Он финишировал в первенстве РПЛ на последнем месте, оставив после себя огромные долги.