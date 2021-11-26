НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова арестовали по делу о мошенничестве

По окончании прошлого сезона клуб прекратил своё существование, оставив после себя огромное количество долгов.

26 ноября, 10:41
<p>Фото © <a href="http://fc-tambov.ru/modules/content/page.php?id=4119" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Тамбов"</a></p>

Фото © ФК "Тамбов"

Ленинский районный суд Тамбова заключил под стражу сроком на два месяца бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда.

В среду Худякова задержали на территории Московской области. По информации СМИ, ему может грозить до десяти лет тюрьмы из-за обвинений сразу по шести уголовным делам. Накануне против бывшего руководителя футбольного клуба возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

"Суд заключил его под стражу по 23 января следующего года включительно", — заявили в Ленинском районном суде Тамбова.

"Поддерживаем любые законные шаги": В РФС отреагировали на задержание бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова

"Поддерживаем любые законные шаги": В РФС отреагировали на задержание бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова

Худяков занимал пост спортивного директора "Тамбова" с 2013 года. По окончании прошлого сезона клуб прекратил своё существование. Он финишировал в первенстве РПЛ на последнем месте, оставив после себя огромные долги.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1