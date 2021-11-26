Бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова арестовали по делу о мошенничестве
По окончании прошлого сезона клуб прекратил своё существование, оставив после себя огромное количество долгов.
Фото © ФК "Тамбов"
Ленинский районный суд Тамбова заключил под стражу сроком на два месяца бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда.
В среду Худякова задержали на территории Московской области. По информации СМИ, ему может грозить до десяти лет тюрьмы из-за обвинений сразу по шести уголовным делам. Накануне против бывшего руководителя футбольного клуба возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.
"Суд заключил его под стражу по 23 января следующего года включительно", — заявили в Ленинском районном суде Тамбова.
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Худяков занимал пост спортивного директора "Тамбова" с 2013 года. По окончании прошлого сезона клуб прекратил своё существование. Он финишировал в первенстве РПЛ на последнем месте, оставив после себя огромные долги.
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