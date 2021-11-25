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"Поддерживаем любые законные шаги": В РФС отреагировали на задержание бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова

По окончании прошлого сезона клуб прекратил своё существование, оставив после себя огромное количество долгов.

25 ноября, 09:29
<p>Фото © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей</p>

Фото © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей

РФС активно взаимодействует с правоохранительными органами по делу о мошенничестве, заведённому против бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова. Комментарий пресс-службы организации приводит Sport24.

"РФС поддерживает любые законные шаги, связанные с расследованием незаконной деятельности в футболе. Нам известно о задержании экс-руководителей футбольного клуба "Тамбов", и мы активно взаимодействуем в предусмотренных законодательством рамках с правоохранительными органами и предоставляем следствию всю имеющуюся информацию", заявили в футбольном союзе.

Экс-директора ФК "Тамбов" задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами

Экс-директора ФК "Тамбов" задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами

Накануне Худякова задержали на территории Московской области. По информации СМИ, ему может грозить до десяти лет тюрьмы из-за обвинений сразу по шести уголовным делам. Сегодня против бывшего руководителя футбольного клуба возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Худяков занимал должность спортивного директора "Тамбова" с 2013 года. По окончании минувшего сезона клуб прекратил своё существование. Команда финишировала в первенстве РПЛ на последнем месте, оставив после себя огромное количество долгов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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