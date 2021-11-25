"Поддерживаем любые законные шаги": В РФС отреагировали на задержание бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова

После минувшего сезона клуб перестал существовать, оставив после себя крупные долги.

РФС активно взаимодействует с правоохранительными органами по делу о мошенничестве, заведённому против бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова. Комментарий пресс-службы организации приводит Sport24.

"РФС поддерживает любые законные шаги, связанные с расследованием незаконной деятельности в футболе. Нам известно о задержании экс-руководителей футбольного клуба "Тамбов", и мы активно взаимодействуем в предусмотренных законодательством рамках с правоохранительными органами и предоставляем следствию всю имеющуюся информацию", — заявили в футбольном союзе.

Накануне Худякова задержали на территории Московской области. По информации СМИ, ему может грозить до десяти лет тюрьмы из-за обвинений сразу по шести уголовным делам. Сегодня против бывшего руководителя футбольного клуба возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.