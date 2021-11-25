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Братья Свечниковы поучаствовали в двух драках в ходе игрового дня НХЛ

И если Евгений в своём поединке уступил, то Андрей в бою выглядел очень достойно.

25 ноября, 09:04
<p>Андрей Свечников. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ASvechnikov_37/status/1448847733008355331/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ASvechnikov_37</a></p>

Андрей Свечников. Фото © Twitter / ASvechnikov_37

Братья Андрей и Евгений Свечниковы, выступающие в НХЛ за "Каролину Харрикейнз" и "Виннипег Джетс", приняли участие в драках в ходе сегодняшнего игрового дня.

Андрей Свечников сошёлся с защитником "Сиэтл Кракен" Винсом Данном. Россиянин сам начал драку и нанёс канадцу несколько ударов. Соперник попытался ответить только в тот момент, когда хоккеистов начали растаскивать судьи.

Евгений Свечников провёл неудачный поединок с канадским нападающим "Коламбус Блю Джекетс" Максом Доми. Соперник почти сразу уложил россиянина на лёд, после чего в драку вмешались арбитры.

Отметим, что команды братьев Свечниковых в сегодняшних матчах уступили. "Каролина" проиграла "Сиэтлу" со счётом 1:2, а "Виннипег" не устоял против "Коламбуса" (0:3).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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