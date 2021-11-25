Братья Свечниковы поучаствовали в двух драках в ходе игрового дня НХЛ

Братья Андрей и Евгений Свечниковы, выступающие в НХЛ за "Каролину Харрикейнз" и "Виннипег Джетс", приняли участие в драках в ходе сегодняшнего игрового дня.

Андрей Свечников сошёлся с защитником "Сиэтл Кракен" Винсом Данном. Россиянин сам начал драку и нанёс канадцу несколько ударов. Соперник попытался ответить только в тот момент, когда хоккеистов начали растаскивать судьи.





Евгений Свечников провёл неудачный поединок с канадским нападающим "Коламбус Блю Джекетс" Максом Доми. Соперник почти сразу уложил россиянина на лёд, после чего в драку вмешались арбитры.

Things are getting heated between the Blue Jackets and Jets.#CBJ pic.twitter.com/xx2c4Tc1Bs — Bally Sports Columbus (@BallySportsCBUS) November 25, 2021