"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке победил команду "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе американской команды по шайбе забросили россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а также Ник Дауд, Джо Карлсон, Майкл Сгарбосса и Том Уилсон. У гостей отличились Джейк Эванс, Коул Кофилд и Арттури Лехконен.

Кроме того, результативно сыграл капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Он оформил ассистентский хет-трик, сделав три голевые передачи.

Теперь на счету 36-летнего россиянина в 20 первых матчах сезона 33 очка (15 шайб и 18 результативных пасов). Это лучший результат в истории "Вашингтона" на подобном отрезке регулярного чемпионата.