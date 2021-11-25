Месси снова без гола: "Манчестер Сити" вырвал победу у ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Впрочем, обе команды ещё до начала встречи обеспечили выход в плей-офф турнира.
"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1 и обеспечил себе первое место по итогам первой стадии турнира.
Основные события встречи пришлись на её второй тайм. Счёт открыл Килиан Мбаппе в дебюте второй половины. Однако немногим позже Стерлинг восстановил равновесие, а ближе к концу игры Габриэль Жезус сумел вывести горожан вперёд после прекрасной комбинации.
В активе "Сити" теперь 12 очков, тогда как у ПСЖ — восемь баллов за тур до конца группового этапа. Отметим, что обе команды заранее обеспечили себе выход в плей-офф турнира.
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