Донецкий "Шахтёр" проиграл "Интеру" и лишился шансов на выход в евровесну

Миланский "Интер" переиграл донецкий "Шахтёр" в матче пятого тура Лиги чемпионов и лишил украинский коллектив шансов на продолжение борьбы в Еврокубках весной.

Героем встречи стал босниец Эдин Джеко, который оформил дубль в середине второго тайма. Благодаря этой победе "Интер" набрал десять очков и почти гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.