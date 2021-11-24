Донецкий "Шахтёр" проиграл "Интеру" и лишился шансов на выход в евровесну
Команда Роберто Де Дзерби в последнем туре встретится с открытием турнира — "Шерифом" из Тирасполя.
Фото © Twitter / Inter
Миланский "Интер" переиграл донецкий "Шахтёр" в матче пятого тура Лиги чемпионов и лишил украинский коллектив шансов на продолжение борьбы в Еврокубках весной.
Героем встречи стал босниец Эдин Джеко, который оформил дубль в середине второго тайма. Благодаря этой победе "Интер" набрал десять очков и почти гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
В параллельном матче дня "Аякс" в Стамбуле был сильнее "Бешикташа", который потерпел пятое поражение в турнире, — 2:1. Победу амстердамцам принёс дубль Себастьена Алле, который довёл число своих мячей в турнире до девяти.
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