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Донецкий "Шахтёр" проиграл "Интеру" и лишился шансов на выход в евровесну

Команда Роберто Де Дзерби в последнем туре встретится с открытием турнира — "Шерифом" из Тирасполя.

24 ноября, 20:58

Фото © Twitter / Inter

Миланский "Интер" переиграл донецкий "Шахтёр" в матче пятого тура Лиги чемпионов и лишил украинский коллектив шансов на продолжение борьбы в Еврокубках весной.

Героем встречи стал босниец Эдин Джеко, который оформил дубль в середине второго тайма. Благодаря этой победе "Интер" набрал десять очков и почти гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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В параллельном матче дня "Аякс" в Стамбуле был сильнее "Бешикташа", который потерпел пятое поражение в турнире, — 2:1. Победу амстердамцам принёс дубль Себастьена Алле, который довёл число своих мячей в турнире до девяти.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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